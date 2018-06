WM-Streaming im Garten: Worauf Sie achten sollten

2. Sorgen Sie für einen adäquaten Bildschirm

Passend zum Zuspielgerät sollten Sie sich auch um ein adäquates Display umsehen, damit Sie Freude am Semi-Public Viewing in Ihrem Garten oder Keller haben. Eine günstige und in den meisten Haushalten schnell verfügbare Lösung stellen Full-HD-Fernseher mit 42 Zoll und mehr dar. PC-Monitore sind weniger zu empfehlen, da zu klein. Und 4K-TVs sind fast übermotorisiert, lässt sich die WM hierzulande doch kaum in der passenden Qualität empfangen. Beamer können eine schöne Lösung sein, hier sollten Sie aber bedenken, dass das Gerät, wenn es nicht dunkel ist, gegen das Sonnenlicht ankämpfen muss.