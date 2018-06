Biowares „Anthem“ kommt am 22. Februar 2019

„Anthem“, das neue Spieleprojekt der „Mass Effect“-Macher von Bioware, erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One. Das haben die Entwickler im Zuge der EA-Pressekonferenz im Vorfeld der Spielemesse E3 in Los Angeles bekannt gegeben. Bei dieser Gelegenheit wurden sie auch nicht müde zu betonen, dass EA aus dem Lootbox-Shitstorm um „Battlefront 2“ gelernt habe und man In-Game-Transaktionen beim Action-Rollenspiel „Anthem“ mit Fokus auf Koop-Multiplayer nur behutsam und ausschließlich für kosmetische Gegenstände einsetzen werde.