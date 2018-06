Kanzler Kurz tritt dreitägigen Besuch in Israel an

Bundeskanzler Sebastian Kurz tritt heute seinen dreitägigen Besuch in Israel an, um die bilateralen Beziehung, die wegen des israelischen Boykotts der FPÖ-Minister in der Bundesregierung in Mitleidenschaft gezogen wurden, zu intensivieren. Kurz wird mit Premier Benjamin Netanyahu und danach mit Präsident Reuven Rivlin zusammentreffen. Begleitet wird Kurz von Bildungsminister Heinz Faßmann, der vor allem in den Bereichen Jugendaustausch, Bildung und Wissenschaft Kontakte knüpfen soll.