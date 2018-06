Was den Kanzler in Israel erwartet

Am Himmel lärmen die neuen F-35-Kampfjets, in den TV-News folgt ein Beitrag über den Hamas-Terror dem anderen - und in Israel spricht man gerne über ein „Aufräumen“, über einen großen Militärschlag gegen die vom Iran unterstützten Milizen: Der US-Präsident sei auf der Seite Israels, und Europa, das Israel „ohnehin nicht versteht“, sei „schwach wie noch nie“. Bundeskanzler Sebastian Kurz reist am Samstag in ein Land, das von ihm viel erwartet.