Eindeutig: Blizzard arbeitet an neuem „Diablo“

Nähere Infos blieb Blizzard schuldig. Da die Veröffentlichung von „Diablo 3“ mittlerweile sechs Jahre her ist, tippen aber viele Beobachter auf ein neues Spiel. Mehr Infos könnte es demnächst geben: Am Wochenende startet in Los Angeles mit der E3 die größte Messe für Computer- und Videospiele. Sollte Blizzard dort keine Details verraten, könnte es Anfang November auf der Blizzcon soweit sein.