Teenies unterschätzen Gefahr durch Sex-Nachrichten

„Sexting“, also der Versand expliziter Bilder und Videos an (Flirt-)Partner, ist im Smartphone-Zeitalter ein Massenphänomen und vor allem bei jungen Menschen populär. Viele von ihnen unterschätzen allerdings die Risiken, die mit diesem für Manche möglicherweise prickelnden Hobby einhergehen. Zu dieser Erkenntnis kommen Forscher aus den USA in einer neuen Studie.