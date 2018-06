Erfolg für Kardashian: Trump reduzierte Haftstrafe

„Drogen-Oma“ Alica Marie Johnson verbüßt seit 1996 eine Gefängnisstrafe im Zusammenhang mit Drogendelikten. Sie war unter anderem für schuldig befunden worden, als Telefonvermittlerin in Drogengeschäften tätig gewesen zu sein. Nun wurde ihre Strafe verkürzt - durch Trump. In einer Mitteilung des Weißen Hauses hieß es als Begründung, die 63-Jährige habe die Verantwortung für ihr Verhalten übernommen und sei in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine „Mustergefangene“ gewesen.