EU-Datenschutzregeln sind „ganz dummes Eigentor“

DSGVO erinnert Thiel an Berliner Mauer

"Ich frage mich, ob die DSGVO ein Eingeständnis der europäischen Niederlage ist - dass Europa nicht in der Lage ist, so viele erfolgreiche Tech-Unternehmen in die Welt zu setzen wie die USA„, erklärte Thiel. Deshalb fühle er sich an die Berliner Mauer erinnert: “Die war ein Eingeständnis, dass das Modell nicht funktionierte und die Leute flüchten wollten.„