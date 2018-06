Muren, Fluten, Hagel: Nichts Neues vom Wetter

In Graz hielt der Hochwasserschutz

Immerhin: Wie Feuerwehr-Sprecher Thomas Schmallegger berichten konnte, blieb die Hauptstadt von größeren Überflutungen verschont: „Wir mussten kein einziges Mal wetterbedingt ausrücken“, so die gute Nachricht am Abend. Weiter südlich aus Premstätten meldete „AWÖ“ dagegen Hagel in Golfballgröße; die Feuerwehr musste auch hier umgestürzte Bäume entfernen. Promi-Veranstalter Klaus Leutgeb postete etwa auf Facebook ein Video mit dem Kommentar: „Weltuntergang am Schwarzlsee , Hagelkörner wie Golfbälle - da heißt es Deckung - aber richtig!“