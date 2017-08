Omi Anni (67) rührt für Kurz die Werbetrommel

An den Spenden wird es nicht scheitern. Nach den großen Summen des Top- Spenders, KTM- Boss Stefan Pierer, erinnert die Liste Kurz an ihre Kleinspender. Eine von ihnen heißt Anna Geyer, ist 67 Jahre alt und in Pension.

In dem Clip auf der ÖVP- Facebook- Seite mit Ex- Ö3- Moderator Peter L. Eppinger - jetzt Sprecher der Liste Kurz - wird "Anni" porträtiert. Sie spazieren gemeinsam, das Leben der 67- Jährigen ist beachtenswert. Sie ist Mutter, Hausfrau und war Verkäuferin beim Greißler ihrer Tante und ihres Onkels, ihr Gatte war 40 Jahre lang als Autoverkäufer tätig.

"Der könnt es sein", sagt Anni über Kurz. "Mir taugt es, wie er sich in der ÖVP durchgesetzt hat. Ich traue ihm eine richtige Veränderung zu. Als Pensionistin hat man nicht so viel Geld, aber kleine Beträge machen auch was aus."

Blanke Werbeaktion oder ehrliches Statement einer Spenderin? Jedenfalls erinnert die Aktion stark an Alexander Van der Bellens Video- Testimonial Gertrude aus dem vergangenen Bundespräsidentenwahlkampf. 2016 veröffentlichte Van der Bellens Team auf seiner Facebook- Seite eine Videobotschaft (gedreht von einer Werbeagentur) einer 89- jährigen Holocaust- Überlebenden, die vor der Wahlkampfrhetorik seines damaligen Gegners Norbert Hofer von der FPÖ warnte. Das Video schlug damals hohe Wellen.

Van der Bellen und Hofer lächeln von Wahlplakaten. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER