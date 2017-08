Der große Linzer Hauptplatz als Konzert- Arena, ein friedliches Miteinander, eine perfekte Party mitten im Sommer und ein Programm für jedes Alter - das ist das Linzer "Krone"- Fest schon seit 17 Jahren. Jedes Jahr holt die "Krone" dabei Top- Stars aus allen Genres mit ihren Hits nach Linz - in diesem Jahr etwa Rainhard Fendrich, Cro, die Edlseer, Melissa Naschenweng, Ten Years After oder Leo Aberer - und das bei komplett freiem Eintritt.



Schnappschüsse für zu Hause

Damit gibt’s beim größten Openair des Landes am 18. und 19. August auch immer wieder Gelegenheit, Schnappschüsse seiner Stars oder vom perfekten Moment zu machen. "Die Eurothermen sind deshalb am Hauptplatz mit dabei und bieten die Chance, ein witziges Bild mit seinen Lieblingsmenschen machen zu lassen und als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen", freut sich Eurothermen- Boss Markus Achleitner. Da kommt Musiker und Produzent Laith al Deen mit seinem Hit "Bilder von dir" genau richtig. Neben Namika, Krappi & KSFreak, Lions Head, Michael Patrick Kelly oder Vona tritt er auf der Sparkassen- Hauptbühne auf.

Eurothermen-Generaldirektor Markus Achleitner bietet beim Fest Bilder nach Hause zu nehmen. Foto: Horst Einöder



Väter mit ihren Söhnen

Dass ein Papa mit seinem Junior in einer Band spielt, ist im Musikgeschäft jetzt nicht wirklich neu. Dass jedoch zwei Väter mit ihren Söhnen auf der Bühne stehen, schon. Und auch das gibt es beim Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) - nämlich beim Quartett die Echt Urigen Mander, das auf der Radio OÖ- Schlagerbühne am Pfarrplatz auftritt. Da sorgen nämlich - wie alle 70 Acts auf 12 Bühnen bei freiem Eintritt - Kurt Mitterlehner mit seinem Alex und Günter Ofner mit seinem Patrick für viel Stimmung. "Wir werden Vollgas geben", versichert Kurt Mitterlehner vor ihrem großen Auftritt.

Die Echt Urigen Mander - zwei Väte und ihre Söhne auf der Bühne. Foto: Horst Einöder

Lesen Sie zum Linzer "Krone"- Fest (18. +19 August) auch:

*) Unvergessliche Meilensteine

*) Top- DJ mit 15 Jahren erstmals in der Disco

*) Das Programm im Detail

*) Melissa Naschenweng: Auf Berghütte fing alles an

*) Linz im Rampenlicht

*) Großer Spaß für kleine Leute

*) 12 Bühnen, 14 Plätze, 70 Acts: Das "Krone"- Fest- Programm

*) Bernhard Brink: Ein Song hat mit Tod von lieben Menschen zu tun

*) Nummer eins beim "Krone"- Fest

*) Auf dieses Hit- Konto ist Verlass

*) "Alles dreht sich" in Linz

*) Fest gespickt mit Humor

*) "I Am From Austria" am Linzer Hauptplatz

*) Ten Years After : "In Woodstock spielten wir für 6000 Dollar"

*) Linzer "Krone"- Fest steigt mit Panda- Rapper Cro

*) Michael Patrick Kelly beim größten Openair Oberösterreichs

*) Cooler DJ Sound in der Linzer Stadtliebe

*) Wolfgangsee mit Sigrid und Marina