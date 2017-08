Erster Besuch in einer Disco mit 15 Jahren

"Krone": Sie sind national und international in Clubs und auf Festivals gefragt, leben aber nach wie vor in Pucking. Haben Sie nie daran gedacht wegzuziehen?

Rene Rodrigezz: Ein paar Mal vielleicht, aber jetzt einmal ganz ehrlich, Oberösterreich ist ein wunderschönes Bundesland, hier sind meine Wurzeln und ich möchte echt nirgendwo anders wohnen.



"Krone": Zudem begann einst alles in Oberösterreich.

Rene Rodrigezz: Stimmt, ich war bei den Sängerknaben in St. Florian, lernte Klavier und trat sogar in der Staatsoper auf.

Der Aufritt beim Fest in der Stadtliebe hat für Rene Rodrigezz einen besonderen Charakter. Foto: Markus Wenzel



"Krone": Nur - statt eine klassischen Musikkarriere hinzulegen, stehen Sie nun sehr erfolgreich an den Turntables. Wie kam es?

Rene Rodrigezz: Das hat mich schon immer fasziniert. Mit 15 Jahren war ich zum ersten Mal in der Disco, musste meinen Ausweis abgeben und um Mitternacht wieder draußen sein. Am nächsten Tag habe ich meine Mutter dann so lange genötigt, bis sie mir einen Plattenspieler gekauft hat. Ab diesem Zeitpunkt gab es für mich nur das Ziel, DJ zu werden.

Rene Rodrigezz steht beim Fest am 19. August im Ursulinenhof bei der Stadtliebe an den Turntables. Foto: Horst Einöder



"Krone": Das heißt, Sie haben Ihrer Mutter einiges zu verdanken.

Rene Rodrigezz: Sie ist die beste Mama der Welt und steht seit der ersten Stunde hinter mir. Früher hat sie mich oft zu Gigs gefahren, und sie unterstützt mich auch heute noch stark.



"Krone": Was sagen Sie zum Klischee, dass DJs sich die Wochenenden um die Ohren hauen und sonst lange schlafen?

Rene Rodrigezz: Natürlich gehört ab und zu einmal feiern dazu. Wenn du das aber immer machst, wirst du kaputt. Daher lebe ich diszipliniert, stehe unter der Woche immer um 9 Uhr auf, nehme Termine wahr und arbeite im Tonstudio.

Rene Rodrigezz beim Interview mit Andi Schwantner (Leitender Redakteur der "Krone"). Foto: Horst Einöder



"Krone": Mit Erfolg, gerade eben haben Sie die Nummer "Light Up The Dark" mit dem US- Superstar Pitbull rausgebracht.

Rene Rodrigezz: Der Song wurde jetzt anfangs in Deutschland, Österreich und der Schweiz veröffentlicht, bald wird er auch weltweit zu hören sein - und ich spiele ihn fix in Linz.



"Krone": Das Besondere für Sie beim Auftritt am "Krone"- Fest?

Rene Rodrigezz: Das hat einen speziellen Charakter für mich, weil meine Familie und auch viele Freunde kommen, die sonst eigentlich gar nicht in Clubs gehen. Die Location ist ein echter Hexenkessel, in dem man ganz extrem die Nähe zu den Menschen spürt.



Andi Schwantner, Kronen Zeitung

