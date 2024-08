„FANomenal“! So ausgelassen feierte Linz das Fest

Vor acht Jahren am Fest verliebt

Etwa mit Franz Kern (56) aus Linz, der bei jedem einzelnen „Krone“-Fest seit 2001 dabei war. Oder Christian (48) und Nicole (46), die sich hier vor acht Jahren zum ersten Mal sahen und verliebten: Am vergangenen Wochenende kamen sie wieder und stießen mit Freunden auf ihre Hochzeit am 30. August an.