Auf Berghütte fing bei Schlager- Lady alles an

Sexy, fesch, pink und der absolute Schlager- Shootingstar: Melissa Naschenweng! Mit der steirischen Harmonika erobert die Lesachtalerin seit einem Jahr nicht nur die Herzen der Schlagerfans. "Dabei hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann in meinem Leben einmal von der Musik leben könnte", lacht die 27- Jährige. Mittlerweile ist sie jedoch in Österreich, Deutschland und der Schweiz im Dauereinsatz. Wenn die Sängerin in ihrer Heimat Kärnten ist, dann relaxt sie in den Bergen und beim Spaziergang mit Hund "Sunny".

Schlager-Shootingstar Melissa Naschenweng bei einem Dreh in der Sonne. Foto: Melissa Naschenweng



Studium geschmissen

Angefangen hat alles auf einer Berghütte, wo ihr Opa und Papa mit der Steirischen auftraten. Schon mit sechs Jahren war für die ehrgeizige 1,62- Meter- Sängerin klar: "Ich will das auch machen." Aber erst nach einem China- Auftritt schmiss sie ihr Jus- Studium, um sich voll der Musik zu widmen. "Das war sicher ein Risiko", so Melissa Naschenweng, die seit dem 18. Geburtstag einen Violinenschlüssel als Tattoo trägt und kürzlich für den Song "Net mit mir" ein Video mit Willi Gabalier drehte. Inhalt: männlicher Stadmacho scheitert kläglich, ein Landmädl zu erobern, und holt sich dabei ein blutige Nase. Dass dabei Pink nicht fehlen durfte, ist auch klar. "Ich finde die Farbe schon seit meiner Schulzeit gut", lacht Melissa.

Melissa in roter Robe und mit Willi Gabalier, der sich beim Video-Dreh eine blutige Nase holte. Foto: Melissa Naschenweng



"Mr. Right" für Blondine

Privat ist Naschenweng übrigens noch Single. Was "Mr. Right" haben sollte? "Ein großes Herz. Vom Aussehen her kann ich es nicht sage. Ich bin sicher: Wenn der Richtige vor mir steht, werde ich es spüren", plaudert die Blondine im süßesten Kärntner- Dialekt, der so ziemlich jeden Mann dahinschmelzen lässt.

Beim Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) gibt’s den Wirbelwind mit ihren fetzigen Songs auf dem Pfarrplatz - natürlich wie alle der 70 Acts auf den 12 Bühnen bei freiem Eintritt.

Das komplette Programm gibt es hier: www.kronefest.at

Andi Schwantner, Kronen Zeitung

