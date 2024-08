„Wir werden sämtliche Emotionen auslösen“

„Wir san ois, oba fix net normal“, singt die österreichische Supergroup rund um die Musiker Paul Pizzera (Pizzera & Jaus), Christopher Seiler (Seiler & Speer) und den Musikproduzenten Daniel Fellner – spätestens, wenn diese inoffizielle Hymne Österreichs am Linzer Donauufer erklingt, wird es bei den Fans kein Halten mehr geben: „,I am from Austria‘ redet zwar ein Wörtchen mit, aber es ist schon geil, dass ,Fix net normal‘ mittlerweile Hymnencharakter entwickelt hat“, schmunzelt Paul Pizzera im „Krone“-Interview.