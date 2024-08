„Das ,Krone‘-Fest ist einfach außergewöhnlich“

„Herzschlag ist der Takt“, sang die Münchener Freiheit, und vor der Sparkasse OÖ-Hauptbühne gingen fast wie von selbst die Hände in die Höhe. Auch in der „Krone“-Lounge wurde mitgewippt – stillhalten war sowieso unmöglich. „In diesen Zeiten ist es außergewöhnlich, dass wir ein Fest mit so tollen Acts bei freiem Eintritt bieten können. Das wäre ohne unsere Partner nicht möglich“, betonte „OÖ-Krone“-Chefredakteurin Alexandra Halouska, die mit „OÖ-Krone“-Redaktionskoordinator Harald Kalcher und KOOP-Chef Didi Recknagl in die „Krone“-Lounge eingeladen hatte.