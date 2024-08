„Mein Traum war es immer, hier aufzutreten“

Abkühlung in der Donau

Tatsächlich eine Abkühlung in der Donau holten sich die Jungs von Juli. Während Laura Bilgeri der Hitze trotzte. „Es war wirklich wahnsinnig heiß. Aber ich hab’ trotzdem Vollgas gegeben. Und auch wenn ich meinen Bikini im Hotelzimmer vergessen hab’, mein BH muss reichen, für einen Sprung ins kühle Nass“, zwinkerte die Tochter von Reinhard Bilgeri. Die erst während des Lockdowns in die Musik „geschlittert“ ist. In diesem Metier aber jetzt auch neben ihrer Schauspielkarriere in Los Angeles Fuß gefasst hat.