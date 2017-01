VR soll Kinderzimmer, Autos und Arztpraxen erobern

Ob bei der Autofahrt, im Bekleidungsgeschäft oder im Kinderzimmer: Virtuelle Realität wird bald in viele Bereiche des Alltags Einzug halten - davon sind jedenfalls die Macher der diese Woche in Las Vegas stattfindenden Elektronikmesse CES überzeugt. "Virtuelle Realität verändert die Regeln in einer ganzen Reihe von Industrien", ist der Präsident des Ausrichters Consumer Technology Association, Gary Shapiro, überzeugt.