Streit um VR- Brille Oculus Rift landet vor Gericht

Der Streit um die Virtual- Reality- Brille Oculus Rift, bei dem der frühere Arbeitgeber des Chefentwicklers zwei Milliarden Dollar Schadenersatz von Facebook will, kommt vor Gericht. Am Montag wurden in Dallas die Geschworenen für das Verfahren ausgewählt. Die klagende Firma ZeniMax erhebt Anspruch auf die Technologie und will unter anderem Facebook- Chef Mark Zuckerberg in den Zeugenstand bringen.