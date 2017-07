"Spiderman"- Hacker legte 1,2 Millionen Router lahm

Der 29- Jährige hatte Ende November vergangenen Jahres über eine Schwachstelle in den Telekom- Routern versucht, diese zum Teil eines sogenannten Botnets zu machen. Das Vorhaben missglückte, jedoch führte die Attacke dazu, dass bei rund 1,25 Millionen Kundenanschlüssen die Router ausfielen. Dem Bericht zufolge entstand der Telekom dadurch ein Schaden von mehr als zwei Millionen Euro.

Ins Netz gegangen

Im Zuge der Ermittlungen konnten Experten der Telekom sowie des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik die Domains der Command- und Controlserver ermitteln. Der Hacker hatte sich unter den Namen "Peter Parker" und "Spiderman" registriert. "Diese Daten ließen sich auf E- Mail- Adressen zurückführen, die letztlich dem Angeklagten zugeordnet werden konnten", zitiert die Deutsche Presse- Agentur einen Sprecher des Landgerichts Köln.

Hacker drohen bis zu zehn Jahre Haft

Der Brite, der seinen Wohnsitz zuletzt auf Zypern hatte, wurde demnach schließlich international zur Fahndung ausgeschrieben. Am 22. Februar dieses Jahres klickten in London die Handschellen. Einen Monat später wurde er nach Deutschland ausgeliefert, wo er sich seitdem in U- Haft befindet. Ein Urteil wird für den 28. Juli erwartet. Dem laut Sprecher "weitgehend geständigen" Hacker drohen zwischen sechs Monate und zehn Jahre Haft.