Nintendo Switch kommt am 3. März nach Europa

In einem Video hatte Nintendo seine neue Hybrid- Konsole Switch Ende Oktober erstmals vorgestellt. Am Freitag rückte der japanische Konzern mit weiteren Details zu seinem Wii- U-Nachfolger raus, der "in ausgewählten europäischen Ländern" ab 3. März erhältlich sein soll. Einen offiziellen Euro- Preis nannte Nintendo allerdings nicht und verwies stattdessen auf die Händler. In den USA kommt die Konsole zum Preis von 300 Dollar (282 Euro) auf den Markt.