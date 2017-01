Lufthansa und AUA mit Internet auf Europa- Strecken

Surfen auch über den Wolken: Passagiere der Lufthansa und von Austrian Airlines können künftig auch auf Kurz- und Mittelstreckenflügen in Europa E- Mails schreiben, online einkaufen oder Videos streamen. Zusammen mit der Deutschen Telekom und dem Technologieunternehmen Inmarsat beginnen die beiden Fluggesellschaften eine mehrwöchige und zunächst kostenlose Testphase in zehn Airbus- Maschinen der A320- Familie, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten.