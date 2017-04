Dodge Demon: Die Wahrheit über den Drag- Race- Bann

Er ist ein Höllengerät, der Dodge Challenger SRT Demon. Mit 840 PS und 1044 Nm ist er so stark, dass er beim Start auf einer Drag- Rennstrecke die Vorderräder von der Straße hebt. Doch der Hersteller ist nicht nur geschickt beim Bau eines PS- Monsters, sondern auch in Sachen PR: Flugs wurde das Gerücht in Umlauf gebracht, dass der Bolide von der zuständigen Organisation von sämtlichen Drag Races ausgeschlossen wurde. Das stimmt so nicht - auch wenn ein Fünkchen Wahrheit dran ist.