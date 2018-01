So essen Football-Profis

Am 5. Februar findet der Super Bowl, das Endspiel um die Meisterschaft in der NFL zum 52. Mal statt. Im U.S. Bank Stadium in Minneapolis kämpfen die New England Patriots und die Philadelphia Eagles um die Vince Lombardi Trophy. Nichtsdestotrotz müssen die Profis bei der Menge an Proteinen, Fetten und Kohlenhydraten darauf achten, über welche Lebensmittel sie diese aufnehmen. Sich endlos Chicken Wings, Pizza, Popcorn und Bier zu Gemüte zu führen, wie ihre Fans am Super Bowl Sonntag, ist selbst für die Linemen keine Option.

Footballspieler benötigen zwischen 4.500 und 6.500 Kalorien pro Tag. Die Athleten werden dazu ermutigt, den Großteil der Kalorien über gesunde Vollwertkost aufzunehmen. Kohlenhydrate werden unter anderem von Früchten, braunem Reis, Kartoffeln, Gemüse und Haferflocken bereitgestellt. Nüsse, Samen, Avocados und Olivenöl dienen als Fettlieferant, während mageres Rindfleisch, Geflügel, Fisch, Milch und Eier wichtige Eiweißträger sind, wie Experten von der Online-Plattform Meine.fitness berichten.

Karin Rohrer, Kronenzeitung