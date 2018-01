Fusionen sind in rund zehn Gemeinden Thema

Mit 1. Jänner 2018 wurde aus Vorderweißenbach und Schönegg eine Mühlviertler Gemeinde. Ebenso fusioniert haben Peuerbach und Bruck-Waasen im Bezirk Grieskirchen. Das Thema Zusammenlegung ist landesweit allerdings eher eine "heiße Kartoffel", die viele Ortspolitiker gar nicht anfassen wollen.



Immer mehr Gemeinden überlegen Veränderung

Dennoch wagen nun immer mehr Gemeinden einen Schritt der Veränderung, wie ÖVP-Gemeindereferent Max Hiegelsberger bestätigt: "Rund zehn Gemeinden überlegen derzeit in verschiedenen Konstellationen einen Fusion. Offiziell bekannt sind jedoch nur wenige. Etwa, dass Ahorn und Helfenberg ab 1. Jänner 2019 zusammengehen wollen und dass auch deren Nachbargemeinden Afiesl und St. Stefan am Walde gerade ihre Zukunft neu planen. Hiegelsberger will aber nicht ausschließen, dass in einem Jahr noch weitere Fusionen umgesetzt worden sind.



Pläne auch um Windischgarsten sowie Mondsee

Zum Beispiel werden um Windischgarsten Pläne geschmiedet. 2017 haben Gemeindeprüfer etwa St. Pankraz, Klaus oder Oberschlierbach die Prüfung einer Zusammenlegung mit anderen empfohlen. Auch im Salzkammergut ist die "Heirat" von Mondsee, St. Lorenz, Innerschwand und Tiefgraben nicht vom Tisch.



Fusionen um Schwanenstadt sowie Thalheim hingegen vorerst vom Tisch

Keine Gedanken mehr über eine Fusion macht sich dafür momentan Schwanenstadts Stadtchef Karl Staudinger: "Wir hätten mit den Nachbarn gerne geredet, aber ihre Haltung ist ablehnend. Weiter zu planen macht derzeit keinen Sinn."

Vor einem Jahr ist auch Andreas Stockinger, Bürgermeister von Thalheim, mit einer Idee zur Fusion von Thalheim, Schleißheim und Steinhaus vorgeprescht. Das wird nun nicht aktiv verfolgt, dafür kooperieren die Gemeinden enger.

Simone Waldl, Kronen Zeitung