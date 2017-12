Hotel-Einbrecher schlugen zu

Schauplatz eins war ein Hotel im Nobelskiort St. Christoph in der Nacht auf Mittwoch: Die Täter sperrten mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel eine Schublade auf und erbeuteten dadurch eine schwarze Ledergeldtasche mit darin befindlichem Bargeld.

In Rezeption fündig geworden

Anschließend brachen sie in der Rezeption ein dort aufgestelltes Trinkgeld-Sparschwein auf und leerten dieses. Doch die Diebe hatten noch nicht genug: In einem Aufenthaltsraum hinter der Rezeption öffneten sie eine Schublade und stießen auf eine unversperrte Geldkassette. Die Scheine nahmen die Unbekannten mit, das Münzgeld blieb jedoch zurück. Die Beute beläuft sich laut Polizeiinspektion St. Anton auf einen "niedrigen vierstelligen Betrag" - also zumindest mehr als 1000 Euro.Täter bedienten sich bei Kasten in der RezeptionSchauplatz zwei war in der Nacht auf Donnerstag ein Hotel in Ladis: Dort drangen Einbrecher ein und brachen einen Kasten in der Rezeption auf. Die Beute besteht aus einer Geldtasche mit einem dreistelligen Bargeldbetrag.

Polizei rät zur Vorsicht

Die Polizei bittet Betreiber und Gäste vermehrt um Vorsicht und darum, auffällige Personen zu melden.

Andreas Moser, Kronen Zeitung