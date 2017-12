Hinterglemm: "Wir nennen es Glück"

Im Alltag muss das Frühstück schnell gehen, nur an Sonntagen und im Urlaub bleibt Zeit für längeren Genuss. Ich liebe es, wenn die Familie zusammensitzt, gemütlich der Tag gemeinsam begonnen wird, vielleicht auch noch eine Tageszeitung vorhanden ist und einmal Muße ist, alles ein bisschen langsamer anzugehen. Das ist Luxus. Endlich zur Ruhe kommen, Entschleunigen ist das Wort dafür, das hier im Wiesergut sehr gepflegt wird. In der stilvollen Umgebung des Designhotels wird einem das sehr leicht gemacht, das Personal - übrigens in zeitgemäßer Tracht eingekleidet - liest einem jeden Wunsch von den Augen ab. Die Architektur ist klar, die Materialien edel. Warme, erdverbundene Farbtöne, edle Leinen- und Lodenstoffe sowie wettergegerbtes Leder dominieren.

Wir befinden uns auf geschichtsträchtigem Boden. Die ältesten Nachweise über eine Besiedelung des Glemmtals stammen aus dem Jahr 1222. Damals sprach man von "Salpach", dem heutigen Saalbach. Auf diesem Grund befindet sich seit 1350 ein Gutshof, genannt Wiesern. "Wir empfinden ein Glücksgefühl an diesem Ort, dem Ort unserer Ahnen, unsere Gäste auf individuelle Art umsorgen zu dürfen. Ein Stein, ein Stück Holz mit vielen Gebrauchsspuren, ein altes tönernes Gefäß in einem schlichten Raum, in dem nichts vom Wesentlichen ablenkt, schafft eine Atmosphäre, in der wir glücklich sind", so Martina und Sepp Kröll. "Wir nennen es Glück" ist ein wunderbares Motto für leidenschaftliche Gastgeber.