Advent, Advent - der trockene Kranz brennt!

Dafür gelten die in den Nadeln enthaltenen ätherischen Öle als leicht entflammbar. Der österreichische Bundesfeuerwehrverband rät daher, den Kranz auf eine nicht brennbare Unterlage (z.B. aus Porzellan oder Glas) zu stellen und ihn regelmäßig mit einem Wasserzerstäuber zu besprühen. Kerzen niemals in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien entzünden, mindestens 50 cm dazu Abstand halten. Keine Fenster offen lassen, die Zugluft kann leicht Dekorationsmaterial in das Feuer wehen. Flammen nie unbeaufsichtigt sowie Kinder und Haustiere damit nicht alleine lassen. Beim Ausblasen können sich glühende Dochtteile lösen und einen Brand verursachen. Besser Kerzen ersticken!

Monika Kotasek-Rissel, Kronen Zeitung