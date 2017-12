Drohnen-Gang schmuggelte Handys und Hanf ins Häfen

Seit Juli 2015 soll die Bande mit einer Drohne verbotene Güter in Gefängnisse in Großbritannien und Schottland geflogen haben, berichtet die britische TV-Anstalt BBC. Erwischt wurde sie bei einem Schmuggelflug in ein Gefängnis in Worcestershire. Außerhalb der Vollzugsanstalt montierte Wildkameras führten die Ermittler im Mai zu der Drohnen-Gang. Es folgten Verhaftungen.