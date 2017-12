Keine Besteuerung von Amazon & Co. nach Umsatz

"Die OECD ist eine funktionale Organisation und wird diesen Besteuerungen sicherlich einen Rahmen geben", sagte Bettel. "Wir können uns keine Regeln geben, die unsere Wettbewerbsfähigkeit und damit indirekt unser Wachstum bremsen und unseren Arbeitsmarkt benachteiligen." Im Großherzogtum befindet sich die Europazentrale von Amazon. Luxemburg liegt im Streit mit der EU-Kommission, weil es sich weigert, rund 250 Millionen Euro Steuern von dem US-Unternehmen zurückzufordern.

Gemeinsam mit Irland, den Niederlanden und Malta lehnt Luxemburg auch einen Vorschlag der EU-Kommission ab, die Digitalwirtschaft nach Umsatz zu besteuern. Mit diesem Vorschlag, der unter anderem von Deutschland, Österreich und Frankreich unterstützt wird, soll vermieden werden, dass Unternehmen durch Verlagerungen der Gewinne in andere Länder ihre Steuern minimieren können. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte im November die Ablehnung durch Luxemburg als "historischen Fehler" kritisiert.

Juncker "liegt falsch"

"Ich verstehe, dass der EU-Kommissionspräsident um seine persönliche Vergangenheitsbewältigung bemüht ist", sagte der Liberale Bettel, der seit Dezember 2013 Amtsnachfolger des Christsozialen Juncker ist. "In dieser präzisen Frage liegt er jedoch falsch." Es sei zunächst schwer zu definieren, was überhaupt eine "Internetfirma" sei, die unter die Umsatzbesteuerung fallen sollte: "Rein technisch dürfte es also schwierig sein, eine solche Besteuerung eines bestimmten Aktivitätsfeldes einzuführen."