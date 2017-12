Robo-Wachmann vertreibt Obdachlose vor Tierheim

"Das widert mich absolut an!"

Dass eine Maschine Menschen vertreibt, die es im Leben nicht leicht haben, stößt vielen Bürgern von San Francisco aber auch sauer auf. Eine lokale Spieleentwicklerin und Politikerin poltert auf Twitter: "Tut mir leid, wenn ich es so offen sage: Aber als jemand, der Obdachlosigkeit selbst erlebt hat, widert mich das absolut an." Doch die Bewohner von San Francisco finden K-9 nicht nur unmenschlich, sondern fühlen sich auch durch seine Patrouillen gestört. Weil er am öffentlichen Gehsteig herumrollt, hat er sich den Zorn einer Fußgänger-Interessensvertretung zugezogen.