Spiel, Spaß, Spannung: Die besten Games 2017

Super Mario Odyssey

Für Nintendo sah es nach der gefloppten Wii U zunächst gar nicht so rosig aus, doch dann veröffentlichten die Japaner im März ihre portable Switch-Konsole, die dank Blockbustern wie "Zelda: Breath of the Wild" und dem Ende Oktober veröffentlichten "Super Marios Odyssey" zum Kassenschlager avancierte.