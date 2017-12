Heiße Weihnachten - im Bett und in der Küche

Was wir zu den Festtagen verspeisen

Nicht nur weltweit sind die Rezepte für den Weihnachtstisch verschieden, auch die Österreicher haben regionale Lieblingsgerichte. In Wien, Niederösterreich und der Steiermark gehört der Karpfen zur Tradition. In gebackener Form auch in Oberösterreich, wo zudem Bratwürste mit Erdäpfelsalat und Sauerkraut sowie Schnittlsuppe nach Mitternacht gereicht werden. Tafelspitz mit Apfelkren liebt man im Burgenland, Salzburger laben sich an Würstlsuppe, Kärntner an Selchwürsteln und Reindling. In Tirol gilt die Feiertagsküche als vielfältig und bietet neben Nudelsuppe, Mettwurst und Schweinsbraten auch Fondue. Kalbsbratwürste sind in Vorarlberg Brauch.

Karin Podolak, Kronen Zeitung