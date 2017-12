Internet-Pioniere plädieren für Netzneutralität

In einem offenen Brief an den US-Kongress mit dem Titel "Sie wissen nicht, wie das Internet funktioniert" haben sich 21 Netz-Pioniere für die weitere Gleichberechtigung von Daten im Netz ausgesprochen. Unter anderem Apple-Mitgründer Steve Wozniak und World-Wide-Web-Erfinder Tim Berners-Lee appellieren an die Telekommunikationsaufsicht FCC, die für Donnerstag geplante Abstimmung zur Abschaffung der Netzneutralität abzusagen.