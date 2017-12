Eine Kurznachricht geht um die Welt

Das hatte wohl jener Techniker nicht im Sinn, als er am 3. Dezember 1992 in England die erste SMS versendet hat. "Neue Kommunikationsformen und -situationen erfordern ein Anpassen", so Bahlo. "Niemand regt sich heute mehr über das Wort 'geil' auf."

Die SMS, der Vorläufer der Social-Media-Kommunikation. Plattformen, wie sms.at. Mit einer gewissen Anzahl von Frei-Nachrichten im Monat überlebenswichtig für die Jugend der späten 1990er. Fragt ruhig eure Eltern! Oder Uboot.at. Auch die Eltern nachfragen. Sie schämen sich sicher für Usernamen wie DefenderOfTheDark oder SüsseHexe19. Weltumspannende Kommunikation. Via SMS.

Ohne Smartphone. Alcatel-Handys, handlich wie ein Briefbeschwerer. Mit Antenne statt Android, Wertkarte statt WLan und Tasten statt Touchscreen. Da musste man sich für Kurznachrichten noch Zeit nehmen, um den Samstagabend durchzuplanen. Keine Zeit für Romane. Nur BBM. Bring Bier mit.