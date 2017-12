Wirtschaftsweise warnt vor Bitcoin-Risiken

Kurz vor dem Start von Bitcoin-Produkten an regulierten, großen Börsen hat die deutsche Wirtschaftsweise Isabel Schnabel vor den potenziellen Risiken der Internetwährung gewarnt. Wenn sie aus einer Nische in die etablierte Finanzwelt vordringe, berge das Gefahren: "Die Preisentwicklung der Bitcoins erinnert an die großen Blasen der Wirtschaftsgeschichte, zum Beispiel an die Tulpenkrise."