Chinesische Fake-Spionageprofile enttarnt

Laeticia Chen ist jung, schlank, hat lange dunkle Haare und arbeitet bei einer chinesischen Denkschmiede in Shanghai. Dies zumindest behauptet ihr Profil beim Karriere-Netzwerk LinkedIn, das ihr mehr als 500 Kontakte bescheinigt. Dass die begabte Netzwerkerin darüber hinaus einen schicken schwarzen Hosenanzug trägt, hat indes andere Gründe: Chens Foto ist in Wirklichkeit das eines Models in einem Online-Katalog für Damenkleidung und damit laut deutschem Bundesverfassungsschutz genauso gefälscht wie der Rest ihres Profils.