Per Gesichtsscanner die Grenze passieren

Am Montag ist also Tag Eins der schönen, neuen Computerwelt an der Grenze. Testlauf auch für den bebrillten "Krone"-Redakteur, dessen (britisches) Passbild noch ohne die Sehhilfe "Made in England" ist. Zumindest beim Einscannen des Passes am Terminal 3 deutet aber nichts darauf hin, dass die Schleuse geschlossen bleibt. Noch herrscht aber banges Warten.