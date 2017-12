„Ich konnte wegen Handverletzung nicht mehr gehen“

Ab 13. Juli befand er sich daher drei Wochen am Department für Akutgeriatrie und Remobilisation des KH Rohrbach. "Jeden Tag trainierte ich dort, um meinen Alltag wieder so weit wie möglich selbstständig erledigen und auf Krücken gehen zu können." Damit das gelingen konnte, waren Physio- und Ergotherapeuten genauso "am Werk" wie Ärzte und Pflegefachkräfte. Und alle sind sich einig: Adolf Hauer galt als höchst motiviert und immer gut gelaunt bei der Sache. "Um die Daumenbeweglichkeit und die Kraft zu verbessern, haben wir ihn etwa Zeitungspapier zerreißen lassen", berichtet Physiotherapeutin Katharina Past. Einen Schwamm drücken, Wäsche mithilfe von Kluppen aufhängen oder Bälle aufpumpen waren weitere Übungen. Beweglichkeitstraining, wie Stufen steigen, kräftigte die Beinmuskeln.

Der Patient übte auch auf verschiedenen, künstlich angelegten Böden (Wald, Wiese etc.) zu gehen. "Ich habe mit ihm zum Beispiel geprobt, seine Prothesen anzulegen oder selbstständig Gewand anzuziehen", erklärt Ergotherapeutin Lina Etzelsdorfer. Für zuhause hat Herr Hauer außerdem ein Programm mitbekommen, um dort weiter trainieren zu können. "Meine Therapeutinnen waren sehr hübsch, das hat mich sicher zusätzlich motiviert", ergänzt der tapfere Mann mit einem Augenzwinkern. Natürlich gaben ihm auch seine Frau Anna - "so ein Glück, dass sie meine Gattin ist" - und seine Familie bei Besuchen Kraft. "Außerdem habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Geschichte anderen Patienten, darunter Frischamputierten, Mut machen konnte. Etwas Schlimmeres als der Unfall im Jahr 2004 kann einem ja ohnehin kaum mehr passieren", so der Oberösterreicher, der weiterhin positiv in die Zukunft blickt. Bei der Entlassung verließ er auf Krücken sowie in Vorfreude auf seine Familie und sein Zuhause die Klinik.

Mag. Monika Kotasek-Rissel, Kronen Zeitung