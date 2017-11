Lichtmasten wird nun das Denken beigebracht

Dichter Schneefall, eine undurchdringliche Nebelwand oder ein von den letzten Sonnenstrahlen durchfluteter Sommerabend - die Straßenbeleuchtung ist immer gleich. Sollte sie aber nicht sein. Denn: Unterschiedliches Wetter erfordert jeweils anderes Licht. Das machen Spezialisten der Firma Fonatsch mit Fachleuten weiterer neun Unternehmen jetzt möglich: den intelligenten Lichtmast.

Die beteiligten Betriebe haben sich zur Initiative "Smart Safe & Green Mobility" zusammengetan und bündeln ihre Kräfte bei der Umsetzung des zukunftsweisenden Projektes, das sie gestern mit Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl vorgestellt haben.

Konkret geht es um Lichtmasten, die selbstständig auf Situationen reagieren: "Das reicht von den Witterungsverhältnissen bis zum Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs", sagen die Erfinder. Künftig können die Masten auch als Notrufsäulen, E-Tankstellen oder WLAN-Stationen dienen. Getestet werden sie in Melk, in Vitis im Waldviertel sowie in Ebreichsdorf, Bezirk Baden. Zwazl: "Innovative Technik schafft auch Arbeitsplätze."

Christoph Weisgram, Kronen Zeitung