Lissabon: Fahrt ins große Abenteuer

Vorbei an mit wunderschönen Kacheln dekorierten Gebäuden, die so nah sind, dass man sie mit dem nicht einmal ganz ausgestreckten Arm erreichen könnte. Da kann es dann schon passieren, dass der Fahrer halb aus der Tür "hängt", um sicherzugehen, dass sich das auch mit den geparkten Autos ausgeht. Gelegentlich bleibt er mal zwischen zwei Stationen stehen, um einen älteren Herrn ein- und aussteigen zu lassen. Und dann verwundert es auch nicht mehr, als ein scheinbar guter Bekannter an einem heißen Tag eine Flasche Wasser durchs Fenster reicht bzw. ein kurzer Stopp bei einer Trafik eingelegt wird, um noch Wechselgeld zu besorgen. Besonders beeindruckt das hier niemanden - nur die Touristen.