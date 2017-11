Die schönsten Kleider der „Krone“-Sport Gala

Ein Anzug oder ein Smoking, dazu höchstens die Frage: Krawatte oder Fliege? Während Männer bei der Wahl des perfekten Outfits leichtes Spiel haben, brauchen Frauen bei der Auswahl der perfekten Robe oft etwas länger.



Die schönsten Roben auf einem Blick

Bei der "Krone"-Sport Gala in Linz wurde offensichtlich: Am Klassiker in Schwarz führt kein Weg vorbei - doch immer mehr Ladys setzen auf Farben und Muster. Generell fiel auf: Farben und Muster erhielten im Design Center des Landes Bestnoten. Einfach in die Fotogalerie klicken und einen Blick auf schönsten Roben der Gala genießen.

