Tormänner siegen, Frauen überraschen

Eigentlich war es gestern Abend im Linzer Design Center wie immer! Bei der Siegerehrung der beliebtesten Fußballer des Landes stand in der Kategorie "Profis - Bundesliga/Erste Liga" wieder ein Rieder ganz oben auf dem Treppchen. Bereits zum achten Mal in Folge. Hatte im Vorjahr noch Stürmer Thomas Fröschl die "Krone"-Kickerwahl gewonnen, so jubelte diesmal mit Thomas Gebauer der Torhüter.



Geballte Frauen-Power

Die ganz große Überraschung war heuer aber nicht der Kapitän des Erstligisten. Auch nicht mit LASK-Torhüter Pavao Pervan der Zweite oder mit Florian Maier von Blau-Weiß Linz der Drittplatzierte. Sondern die geballte Frauen-Power bei der beliebten Wahl! Die bereits zum 42. Mal ausgetragen wurde, aber noch nie sind die Frauen so weit vorne gelandet wie diesmal. Denn Katharina Pointecker von der Sport-Union Aspach/Wildenau wurde in der Kategorie "Amateure - Ab Regionalliga" hinter Eberschwangs Stefan Eichlseder tolle Zweite. Sie fing damit auf der Zielgeraden noch Pergs Thomas Lapatschka um 1663 Stimmen ab.



Eberschwang-Trainer triumphiert

Neuhofens Sophie Roiser verpasste als Vierte das Treppchen in dieser Wertung nur knapp. Mit Birgit Zopf vom SC Vöcklabruck schaffte es eine dritte Frau ebenfalls unter die Top-17, dazu wurde Lisa Tauber von Eidenberg/Geng noch 33. Kein Wunder damit auch, dass mit Klaus Wageneder der Chefcoach der Aspach-Frauen in der Trainer-Wertung noch vor Pergs Willi Wahlmüller Zweiter wurde. Nur für Eberschwangs Robert Wiesinger hatten dessen Fans noch häufiger gevotet und geschnipselt.



Kapitäne voran

Was in der Kategorie "Profis" diesmal vor allem für die Anhänger der Torhüter und Kapitäne zutraf. Denn sowohl Gebauer als auch Pervan und Maier sind nicht nur die Nr. 1 ihrer Klubs bei der "Krone"-Kickerwahl, sondern führen ihre Teams in den Matches auch als Kapitäne aufs Feld.