Tiger überraschte mit zweiten Auftritt

Eine Krone für Lukas Pöstlberger

Den ersten überreichte Strugl an Lukas Pöstlberger, dem es beim 100. Giro d’Italia als erstem Österreicher gelungen war, eine Etappe zu gewinnen und ins Rosa-Trikot des Gesamtführenden zu schlüpfen! Den zweiten übergaben Raiffeisen-OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller und Stefan Effenberg an ÖFB-Frauen-Teamchef Dominik Thalhammer, der heuer im Frühsommer mit seinen am Ende bei der EURO in Holland sensationell drittplatzierten Ballkünstlerinnen das Kunststück geschafft hatte, bis zu eine Million Österreicher vor die TV-Schirme zu locken.