Prinz Harry und Meghan Markle haben sich verlobt

Lange hatte es so ausgesehen, als würde Prinz Harry niemals sesshaft werden. Fünf Jahre lang war er mit der in Simbabwe geborenen Chelsy Davy zusammen. Einige Zeit durfte das Model Cressida Bonas seine Seite zieren. Doch der Partyprinz ließ es lieber krachen und sorgte für so manchen royalen Skandal - zum Beispiel, als er sich bei einer Party in Las Vegas nackt von Fotografen erwischen ließ oder als er im Nazikostüm bei einer Faschingsparty auftauchte. Doch das ist jetzt alles Schnee von gestern.