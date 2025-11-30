Politiker, Promis & Royals feiern den 1. Advent

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt ...“ Der erste Advent ist da und ganz Europa taucht in Lichterglanz, Kerzenschein und jede Menge Weihnachtszauber! Stars, Royals und Politiker schicken ihre Adventsgrüße in die Welt hinaus. Emotionaler, privater und festlicher denn je.
Den Anfang macht Sylvie Meis, die auf Instagram Bilder teilte, auf denen sie im knappen schwarzen Dress die erste Kerze entzündete. Ihr Wunsch an die Fans: „Einen schönen ersten Advent euch allen! Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Weihnachtszeit – voller Wärme, Freude und ein bisschen Magie.“ Die Moderatorin zeigt sich festlich, strahlend und bereit für die kuscheligste Zeit des Jahres.
„Pure Wohlfühlstimmung“
Nicht weniger begeistert: Dancing Star Martina Reuter, die im knallroten „’Tis the Season“-Shirt und mit lustigem Weihnachtsmann-Haarreifen in die Kamera lächelt. Sie schreibt: „Ich liebe die Weihnachtszeit so sehr – bei mir zu Hause ist es schon richtig kuschelig und weihnachtlich geworden. Überall Lichter, Kerzen, Deko … einfach pure Wohlfühlstimmung.“ Kein Zweifel: Bei ihr könnte der Weihnachtsmann jederzeit einziehen.
Verträumte Lilly
Eine verträumte Lilly Becker schrieb zu ihrem Advent-Video: „Erster Advent
Eine Kerze brennt, Michael Bublé im Hintergrund … und plötzlich liegt Weihnachten in der Luft. Ich wünsche euch allen einen warmen, friedlichen und wunderschönen Start in die Weihnachtszeit
Wärme aus Dänemark
In Dänemark entzündeten König Frederik und Königin Mary gemeinsam die erste Kerze am Adventskranz. Ein warmes Familienfoto, das die Fans sofort verzauberte. Das Königspaar wird Weihnachten mit der gesamten Familie im Frederik-VIII.-Palais in Amalienborg feiern. Heiligabend geht es traditionell in die Vor-Frue-Kirche, während Prinz Joachim und seine Familie die Feiertage in Washington D.C. verbringen.
Bundeskanzler Christian Stocker postete ein Foto, wie er in seinem Büro die erste Kerze an seinem klassischen Adventkranz mit drei violettfarbenen Kerzen, die Besinnung symbolisieren, und einer rosa Kerze, die die Ankunft Jesu verkündet, anzündet. Dazu sein Gruß: „Ich wünsche euch und euren Liebsten einen schönen ersten Adventsonntag!“
Van der Bellen „sehr festlich“
Noch persönlicher wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er teilte ein Video, das ihn und seine Frau Doris Schmidauer beim Auspacken des Adventkranzes zeigt. „Sehr festlich, schön geworden“, sagt er zufrieden, bevor er die erste Kerze entzündet – ein ruhiger, warmer Moment, der viele Herzen erreichte.
Mit jeder entzündeten Kerze wächst die Vorfreude. Auf ein Weihnachten voller Wärme, Hoffnung und gemeinsamer Momente.
