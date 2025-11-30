Politiker, Promis & Royals feiern den 1. Advent

Den Anfang macht Sylvie Meis, die auf Instagram Bilder teilte, auf denen sie im knappen schwarzen Dress die erste Kerze entzündete. Ihr Wunsch an die Fans: „Einen schönen ersten Advent euch allen! Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in die Weihnachtszeit – voller Wärme, Freude und ein bisschen Magie.“ Die Moderatorin zeigt sich festlich, strahlend und bereit für die kuscheligste Zeit des Jahres.