London: Staunen im Lichtermeer

Wenn jemand das Weihnachtsfest so gar nicht erwarten kann, dann sind es wohl die Briten. Bereits Anfang November geht es los, da richtet man den Blick in den Straßen des Londoner Zentrums weniger auf den Verkehr als vielmehr nach oben. Es gibt wohl keine andere Stadt, die mit so prachtvoller Weihnachtsbeleuchtung aufwartet wie die britische Metropole. Allein die prächtigen Engel, die durch die Regent Street leiten, die vielen Gold- und Silberkugeln in der Oxford Street, die exotischen Lampen in der Carnaby Street, die überdimensionalen Pfauenfedern in der noblen Bond Street, der hell strahlende Leicester Square oder der mit leuchtenden Äpfeln und Mistelzweigen geschmückte Covent Garden zeigen deutlich, dass hier in einer ganz eigenen Liga gespielt wird.