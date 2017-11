Österreicher rauchen und trinken weiterhin zu viel

"Im Gegensatz zur großen Mehrheit der OECD-Staaten ist der Anteil der Raucher in Österreich in den vergangenen Dekaden nicht zurückgegangen", hielt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in ihrem am Freitag publizierten jüngsten Gesundheitsbericht fest. Im Gegensatz zum Länderdurchschnitt, wo der Raucheranteil vom Jahr 2000 bis 2015 von über 25 auf 18,4 Prozent sank, blieb er in Österreich in diesem Zeitraum konstant.