ÖVP lässt FPÖ abblitzen: Gastro-Rauchverbot bleibt

Noch am vergangenen Sonntag hatte es von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl geheißen, er begrüße es, dass Strache das Rauchverbot in der Gastronomie wieder thematisiert. Hier brauche es eine "pragmatische Lösung", das Thema solle ausdiskutiert werden, um wieder "Zuverlässigkeit in die Politik" zu bringen. Zur "Krone" hieß es am Freitag aus dem ÖVP-Verhandlungsteam: "Man wird sehen, was am Ende des Tages bei den Verhandlungen herauskommt."

Rendi-Wagner: "Zickzackkurs massiver Rückschritt"

Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) sagte am Freitag, die rauchfreie Gastronomie in Österreich, die 2015 von der ÖVP und Sebastian Kurz mitbeschlossen wurde, sei aus gesundheitspolitischer Sicht ein Erfolg. "Ein Zickzackkurs der ÖVP wäre ein massiver Rückschritt." Die Rauchverbote in anderen Ländern würden einen positiven Trend bei Atemwegserkrankungen, Herzinfarkten und Frühgeburten zeigen.