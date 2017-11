Bawag-Krimi: Ereilt Flöttl „Fluch der Karibik“?

1,7 Milliarden Euro in Flöttls Firmen geflossen

Zur Erklärung, welche Bedeutung diese Enthüllungen noch haben könnten, ein kurzer Rückblick: 1,7 Milliarden Euro flossen von 1995 bis 2000 von der Bawag in Flöttls Firmen. Flöttl sollte damit Geld verdienen und die angeschlagene Bawag-Bilanz auffetten. Er investierte in höchst riskante Börsenprodukte, wie Währungs- und Zins-Swaps. Und hat dabei alles verloren. So steht es im rechtskräftigen Urteil des Strafprozesses, auch der Gerichtsgutachter konnte das Gegenteil nicht beweisen.

Verdachtsmomente gegen Wolfgang Flöttl gab es zuhauf: Fachleute wollten nicht glauben, dass Flöttl, ein alter Fuchs am glatten Börsenparkett, dreimal auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Es tauchte sogar die gewagte Behauptung auf, Flöttl habe mit sich selbst Geschäfte gemacht. Denn die Börsenspekulationen waren nichts anderes als höchst gewagte Wetten. Auf der einen Seite Wolfgang Flöttl mit dem Geld der Bawag. Wer auf der anderen Seite stand, will der Investor nicht gewusst haben. Das sei im weltweiten Datennetz auch nicht zu kontrollieren gewesen, hieß es. Aber was, wenn doch?